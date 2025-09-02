Bélgica reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York

“¡Palestina será reconocida por Bélgica durante la sesión de la ONU! Y se impondrán sanciones firmes contra el gobierno israelí”, escribió el jefe de la diplomacia belga en X.

El ministro explicó que la formalización administrativa de este reconocimiento mediante un decreto tendrá lugar cuando el último rehén haya sido liberado y Hamás ya no asuma la gestión de Palestina

También, Bélgica impondrá sanciones contra Israel y Hamás:

prohibición de importar productos de las colonias

revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes

restricción de la ayuda consular a los belgas que viven en colonias ilegales según el derecho internacional

posibles procedimientos judiciales

prohibiciones de sobrevuelo y tránsito

inclusión en la lista de “persona non grata” en nuestro país de dos ministros israelíes extremistas, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás.

Bélgica se suma así a varios países occidentales, como Francia y Reino Unido, que también anunciaron que reconocerán al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, que se celebrará del 9 al 23 de septiembre en Nueva York.