Vehículo cayó sobre una vivienda en Ibagué

Un campero cayó sobre una vivienda en la Avenida Guabinal de Ibagué

Ibagué

Un inusual accidente de tránsito se presentó en la capital del Tolima cuando un vehículo particular se salió de la vía y cayó sobre una vivienda. La emergencia se presentó en la avenida Guabinal con calle 20. El incidente fue atendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos y agentes de Tránsito.

El reporte da cuenta que una persona, ocupante del vehículo, resultó herida siendo trasladada en ambulancia a un centro asistencial. Los residentes en la vivienda no sufrieron ninguna lesión.

El vehículo cayó sobre una vivienda en la avenida Guabinal de Ibagué Ampliar

“Esto provocó afectaciones en el portón metálico, la pared y el contador de luz, ocasionando que la vivienda quedara sin energía. El vehículo involucrado es un campero marca Suzuki”, indicó Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Por ahora, no se ha logrado determinar las causas del accidente o los hechos que pudieron afectar al conductor del vehículo para que se saliera de la vía, la cual estaba en condiciones óptimas de transitabilidad, pavimento seco y buena demarcación.

Debido a los daños en la estructura, se estableció comunicación con la Dirección de Gestión del Riesgo del Municipio para evaluar la estabilidad de la estructura y brindar las ayudas necesarias.