Universidad de San Buenaventura se une a la estrategia nacional “Soy Voz, Soy Cultura”

La Universidad de San Buenaventura seccional Cartagena se sumó a la estrategia nacional “Soy Voz, Soy Cultura: Comunicación y Derechos para la Construcción de Paz”, liderada por la Fundación Albenco.

El encuentro, realizado el pasado 27 de agosto, reunió a directivos de la institución, líderes de investigación, proyección social, bienestar universitario y representantes estudiantiles, quienes ratificaron el compromiso de la Universidad con la cultura, la niñez y la construcción de paz desde la academia.

Durante la jornada, se escucharon las experiencias de gestores culturales y se presentó oficialmente la marca Soy Voz, Soy Cultura, símbolo de la unión entre comunicación, cultura y cooperación como motores de transformación social. La estrategia busca incidir en la política pública de infancia y adolescencia, promoviendo la participación y el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en articulación con el Plan Decenal de Cultura 2024–2038.

Madelin Hernández Coneo, directora ejecutiva de la Fundación Albenco, destacó: “Desde la academia, este respaldo no solo aporta rigor científico y capacidad formativa, sino también la posibilidad de proyectar la estrategia hacia escenarios de innovación, pensamiento crítico y construcción colectiva de paz”.

Por su parte, Luis Felipe Perilla, vicerrector académico de la Universidad de San Buenaventura Cartagena, expresó: “Para nuestra Universidad, ser parte de la estrategia Soy Voz, Soy Cultura significa reafirmar nuestro compromiso con una educación que trasciende las aulas y se convierte en motor de desarrollo humano y cambio social. Escuchar a los gestores y actores en los territorios nos permite construir desde sus realidades y, al vincular a nuestra comunidad académica, fortalecemos la participación, la equidad y la ciudadanía como pilares para un país más inclusivo y sostenible”.

La Fundación Albenco y la Universidad de San Buenaventura Cartagena avanzan de manera conjunta como aliados estratégicos, reafirmando que la cultura y la educación son pilares fundamentales para el cambio social.