Turista búlgaro habría sido víctima de atraco dentro de un taxi en Cartagena: así ocurrió

Cartagena

A través de redes sociales circula un video en el que se aprecia a un turista búlgaro notablemente afectado tras, presuntamente, ser víctima de un violento atraco dentro de un taxi en Cartagena.

De acuerdo con las versiones preliminares, el extranjero tomó el vehículo cerca de la medianoche en inmediaciones de la Torre del Reloj en el Centro Histórico con destino al barrio Cielo Mar, zona norte de la ciudad.

Sin embargo, en medio del camino un sujeto desconocido habría salido del baúl del taxi y luego procedió a intimidar al turista con arma de fuego para hurtarle sus pertenencias. Se conoció que el presunto delincuente permaneció escondido en el trayecto y al parecer tenía acceso directo a la parte trasera del automotor.

Se conoció que el sujeto agarró por el cuello al extranjero, lo golpeó y luego le robó gran parte de sus pertenencias. El delincuente se habría llevado dos tarjetas bancarias, pasaporte, 200 dólares en efectivo y un celular iPhone 16.

Según testigos, el turista búlgaro intentó evitar el atraco y en medio del forcejeo, provocó que el conductor del taxi se chocara.

La Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría del Interior confirmó la veracidad del hecho y aseguró que el caso ya está en manos de la Policía Metropolitana de Cartagena. Las autoridades tomaron contacto directo con la víctima, quien hasta el momento no ha instaurado una denuncia formal.