En ArmoníaEn Armonía

Programas

Supera tus límites: Descubre cómo alcanzar lo imposible y vivir sin barreras

Vivir superando nuestros límites, tanto los autoimpuestos, como los que la vida nos presenta, es posible y alcanzable. ¿Cómo lograrlo? Liliana Zambrano, psicóloga clínica, mentora, pionera de la PNL (programación neuro lingüística) en Colombia y oradora del próximo Wake Up (evento que contará con la presencia de Tony Robbins, uno de los coach más importantes a nivel mundial) nos cuenta

Supera tus límites: Descubre cómo alcanzar lo imposible y vivir sin barreras

Supera tus límites: Descubre cómo alcanzar lo imposible y vivir sin barreras

24:29

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen vía Getty Images

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad