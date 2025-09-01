Sicarios asesinaron a hombre en una licorera del barrio El Socorro, en Cartagena

Cartagena

Nover David Ayola Prada, de 31 años, fue el hombre asesinado por sicarios en una licorera ubicada en el Plan 550 del barrio El Socorro, sur de Cartagena.

De acuerdo con las versiones preliminares, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron a la zona. El parrillero aprovechó que el occiso estaba distraído departiendo en la terraza del establecimiento comercial para dispararle en reiteradas oportunidades.

Nover fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde falleció ante la gravedad de las heridas. La Policía indicó que el fallecido tenía una anotación judicial por el delito de homicidio en el año 2023.

“Por lo prematuro del suceso se está haciendo todo el trabajo de recolección de elementos materiales probatorios para establecer los móviles. Se encontraba un grupo de personas departiendo, un sicario llega y comete el homicidio”, aseguró el Brigadier General Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Caracol Radio también conoció que el occiso había sido capturado en el 2024.