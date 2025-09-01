En ArmoníaEn Armonía

Programas

Reencarnación al descubierto: Marcelo Bulk explica su significado espiritual con ejemplos clave

¿Qué es la reencarnación y cómo entenderla a la luz de la espiritualidad? Marcelo Bulk Jiménez, director de Brahma Kumaris en Colombia, un centro espiritual y de meditación centrado en la transformación personal a través de la meditación raja yoga, nos la explica con ejemplos sencillos que nos permiten darle una dimensión  profunda y clara. 

Reencarnación al descubierto: Marcelo Bulk explica su significado espiritual con ejemplos clave

Reencarnación al descubierto: Marcelo Bulk explica su significado espiritual con ejemplos clave

24:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Reencarnación al descubierto: Marcelo Bulk explica su significado espiritual con ejemplos clave

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad