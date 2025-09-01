Más de 600 muertos y 2.000 heridos deja hasta el momento un terremoto en Afganistán de 6 grados

Más de 600 personas murieron y otras 2.000 habían resultado heridas en los distritos de Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi y Chapadare, cuando un sismo de magnitud 6,0 ​​y una potente réplica estremecieron el este de Afganistán, informó el gobierno provincial de Nangarhar.

Le siguieron otros dos seísmos de más de 4,5 grados. Los temblores también sacudieron la montañosa provincia de Kunar.

Los talibanes reconocieron la magnitud de la tragedia. “Lamentablemente, el terremoto de esta noche ha causado muertes y daños materiales en algunas de nuestras provincias orientales”, escribió en la red social X el portavoz, Zabihullah Mujahid.

Las autoridades talibanes dijeron que como el área más impactada es montañosa “tardará tiempo conseguir la información sobre cuántas pérdidas humanas ha habido y cuán profundo fue el daño a la infraestructura”, según Sharafat Zaman, portavoz del ministerio de Salud afgano.

“Estamos implementando una operación de rescate masiva y movilizado a cientos de personas para ayudar a quienes resulten damnificados”, agregó.

Se temen graves daños en varios distritos de la zona. Numerosas casas de adobe y piedra habrían quedado destruidas.

Según las autoridades locales, los equipos de rescate están buscando supervivientes entre los escombros, pero la zona está poco urbanizada.