Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 09:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

“Las medallas no llegan solas”: pesista Yeison López por disminución de presupuesto para el deporte

El pesista Yeison López le envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, pidiéndole no quitarle el presupuesto a los deportistas.

“Las medallas no llegan solas”: pesista Yeison López por disminución de presupuesto para el deporte

“Las medallas no llegan solas”: pesista Yeison López por disminución de presupuesto para el deporte

00:00:0001:57
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El pesista colombiano Yeison López, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, conversó con La W apropósito de la protesta que adelantan deportistas en la Plaza de Bolívar de Bogotá por la disminución del presupuesto para el deporte en 2026.

“El motivo por el que estamos acá es alzar nuestra voz para que el presupuesto del deporte se mantenga. Creo que nuestra participación en los Olímpicos pasados lo demostró. Podemos competir si tenemos el apoyo adecuado”, afirmó.

Aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro para que no desfinancie al deporte.

Las medallas no llegan solas y no tenemos presupuesto. El llamado al Gobierno, que es uno que promueve la paz, es que el deporte lo hace (…). Para que muchos de nuestros deportistas nos sigan dando logros hay que mantener el presupuesto”, aseguró.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir