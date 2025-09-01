“Las medallas no llegan solas”: pesista Yeison López por disminución de presupuesto para el deporte

El pesista colombiano Yeison López, quien ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, conversó con La W apropósito de la protesta que adelantan deportistas en la Plaza de Bolívar de Bogotá por la disminución del presupuesto para el deporte en 2026.

“El motivo por el que estamos acá es alzar nuestra voz para que el presupuesto del deporte se mantenga. Creo que nuestra participación en los Olímpicos pasados lo demostró. Podemos competir si tenemos el apoyo adecuado”, afirmó.

Aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro para que no desfinancie al deporte.

“Las medallas no llegan solas y no tenemos presupuesto. El llamado al Gobierno, que es uno que promueve la paz, es que el deporte lo hace (…). Para que muchos de nuestros deportistas nos sigan dando logros hay que mantener el presupuesto”, aseguró.