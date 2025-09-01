“La Sección Quinta se pasó por la faja el fallo de la Corte”: Juan Fernando Cristo

AME799. BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/11/2024.- El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, habla este lunes, durante la Conmemoración de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, en el Teatro Colón en Bogotá (Colombia). Con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro; la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, y los premios Nobel de Paz Juan Manuel Santos y Denis Mukwege, entre otros se lleva acabo la Conmemoración del octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC y el Gobierno colombiano. EFE/Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Juan Fernando Cristo, exministro de Interior, líder y fundador del movimiento político “En Marcha” emitió fuertes críticas al Consejo de Estado luego de que este decidiera revocar la personería jurídica de su partido.

Según Cristo, la Sección Quinta del Consejo “se ha pasado por la faja” la orden emitida por la Corte Constitucional, la cual había instruido la restitución de la personería jurídica.

“La Sección Quinta se ha pasado por la faja el fallo de la Corte Constitucional que ordenaba que se dictara un nuevo fallo reconociendo los derechos políticos de “En Marcha”. Creemos que la Corte Constitucional tomó una decisión con garantías", afirmó.

En esta intervención, el exministro asegura que tras la decisión de la Corte Constitucional en respaldar su personería jurídica, también es una decisión que tendrá garantías y por esa razón, el exministro afirma que por el momento no ha tomado acudir a instancias internacionales.

“No va a ser necesario acudir a instancias internacionales (…) Creemos en la justicia Colombia y confiamos plenamente en las decisiones de la Corte Constitucional”, agregó.

¿Cuáles son las consideraciones del Consejo de Estado?

El conflicto se remonta cuando la Corte Constitucional emitió la sentencia (SU‑175) orientada a corregir una decisión previa del Consejo de Estado.

Teniendo en cuenta esta decisión, la Corte le otorgó al Consejo un nuevo plazo para emitir un fallo de reemplazo que reconociera los derechos políticos de “En Marcha”. Sin embargo, la nueva sentencia del Consejo de Estado confirmó la pérdida definitiva de la personería jurídica, argumentando que la participación del movimiento en una coalición no era suficiente para justificar la inscripción formal de candidatos, ni para otorgar personalidad jurídica.

Finalmente, Cristo calificó esta decisión como un “desacato” a la orden constitucional y anunció que agotará todas las instancias legales para hacer cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional.