IGNIKO inicia operación en Ibagué y abre paso a la libre competencia de aseo tras 20 años

Colombia

El próximo 1 de septiembre de 2025 marca un hito en la historia de Ibagué. Tras más de 20 años bajo un único operador, la ciudad abre la puerta a la libre competencia en el servicio público de aseo con la entrada en operación de IGNIKO S.A.S. E.S.P., una empresa 100 % ibaguereña.

Por primera vez, los ciudadanos podrán elegir el prestador que mejor les garantice calidad, cumplimiento y tarifas justas, lo que representa un cambio profundo en la manera en que se gestiona el servicio de aseo en la capital del Tolima.

IGNIKO inicia su operación con dos vehículos compactadores de 17 y 20 yardas, con capacidad para atender hasta 20.000 usuarios. De estos, más de 4.000 ya iniciaron trámite de vinculación, reflejando la confianza ciudadana en este nuevo modelo de prestación del servicio.

IGNIKO genera empleo 100 % local en Ibagué

Uno de los aspectos más destacados de la llegada de IGNIKO es su compromiso con el empleo ibaguereño. Toda su operación está conformada por talento local, en una ciudad que históricamente ha liderado los índices de desempleo a nivel nacional.

La creación de empleos dignos y bien remunerados, con formación técnica y proyección a largo plazo, representa un impulso económico necesario para cientos de familias en Ibagué.

A pesar de los tropiezos en la entrada en el mercado enfrentados por IGNIKO ante presuntos actos de competencia desleal, la necesidad de los usuarios de recibir un servicio eficiente y las constantes fallas en la prestación actual, han llevado a que los ibaguereños vean en esta nueva empresa la esperanza de un cambio positivo en el servicio y una mejora en la imagen de la ciudad.

“Estamos haciendo historia. Nacemos en Ibagué, para servirle a Ibagué”, aseguró recientemente Anyelo Lemus, CEO de IGNIKO, quien además invita a los ibaguereños a vincularse a la empresa, destacando que cuentan con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio, así como con un Centro de Atención al Usuario digno, dispuesto para atender con calidad y cercanía a sus usuarios.

Ampliar

Con innovación, modernidad y compromiso ambiental, IGNIKO marca el inicio de una nueva era en la gestión de residuos, con una apuesta ambiciosa como lo profesa su eslogan “por una Ibagué verdaderamente limpia”.

¿Cómo vincularse a IGNIKO?

Los ciudadanos interesados en cambiar de operador pueden iniciar su proceso de vinculación de forma sencilla. Para más información, pueden dirigirse al Centro de Atención al Usuario de IGNIKO o visitar sus canales oficiales.