Falleció Yanette Bautista quien dedicó su vida a visibilizar la desaparición forzada en Colombia

Este lunes 1 de septiembre, la familia confirmó la muerte de Yanett Bautista, defensora de derechos humanos que dedicó su vida a visibilizar la desaparición forzada en Colombia tras la desaparición de su hermana, Nydia Érika.

En 1999, junto con su hija, fundó la Fundación Nydia Erika Bautista, dedicada a acompañar a mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada. A lo largo de su labor, impulsó la tipificación de este crimen en Colombia y fue pieza clave en la aprobación de la "Ley de Mujeres Buscadoras".

Asimismo,su fundación Nydia Érika Bautista entregó a la Comisión de la Verdad un informe en el que destacó el papel de las mujeres que luchaban frente a la desaparición forzada y otras formas de privación de la libertad.

ONU lamenta el fallecimiento de la defensora de derechos humanos

En su comunicado, la organización internacional destacó la trayectoria de Yanett Bautista en la defensa de los derechos humanos, asegurando que se convirtió en una voz clave para exigir justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

“Desde ese momento, Yanette Bautista nunca se detuvo en su ejercicio de defensa de los derechos humanos, reivindicó el impacto diferenciado que tiene la desaparición forzada en las mujeres, tanto desaparecidas, como buscadoras”, afirmó la organización.

Finalmente, la ONU destacó que fue testigo y acompañante del compromiso de Yanett Bautista en la defensa de los derechos humanos en Colombia, subrayando la persistencia con la que mantuvo la búsqueda de su hermana, víctima de desaparición forzada.