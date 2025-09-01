Cartagena recibirá 6.000 asistentes para el congreso Empresarial y Tecnológico ANDICOM

Cartagena

Del 2 al 5 de septiembre, Cartagena se transforma en el Hub Latinoamericano de la tecnología, la innovación y el networking, donde se discuten las más recientes novedades sobre Inteligencia Artificial, Smart Cities, ciberseguridad, entre otros temas de alcance mundial. Más de 120 speakers estarán en la versión número 40 de ANDICOM bajo el lema de “Unlocking a digital future” (Desbloquea el futuro digital).

“Desde hace 30 años, Cartagena de Indias se convierte por una semana en la capital latinoamericana de la innovación y la tecnología; ANDICOM 40 tendrá más de 6.000 asistentes y estamos muy orgullosos de contar con la participación de una de las mentes más brillantes del mundo, el profesor Michio Kaku, reconocido autor en temas de computación cuántica. Asimismo, estará el ministro de Transformación Digital de España, Óscar López, y una amplia delegación de Emiratos Árabes Unidos”: afirmó Adriana Leal, gerente de ANDICOM.

Desde Cartagena, ANDICOM ha impulsado alianzas estratégicas público - privadas y se ha adelantado a las grandes transformaciones tecnológicas: computación en la nube, Smart Cities, Blockchain, IA generativa y computación cuántica han encontrado aquí su vitrina latinoamericana.

“Estamos muy orgullosos de que Cartagena y Bolívar sigan siendo espacios de oportunidades y aprendizajes como ANDICOM. Además de enterarnos de las tendencias globales en tecnología, vamos a mostrar proyectos como Mompox Inteligente, una apuesta tecnológica y de conectividad muy importante. Sean bienvenidos a esta vitrina de innovación, conocimiento y alianzas estratégicas”, Yamil Arana Padauí, gobernador de Bolívar.

Esta es la agenda de ANDICOM 2025

Este 2025, el pre-Congreso, a realizarse este 2 de septiembre, profundizará en la protección digital con el CyberShield Forum: ciberseguridad, deepfakes y ciberresiliencia; un track sobre Agentes Autónomos: la revolución de la IA aplicada a procesos corporativos; y CINTEL Future Cities: turismo digital, ciudades inteligentes y movilidad urbana.

Del 3 al 5 de septiembre, la transformación y evolución digital, la conectividad y futuro de las TIC y la economía en la era de la IA serán los ejes de la discusión con una agenda académica que convoca al sector real y financiero de la Región, con la presencia de delegaciones internacionales que llegan a Cartagena desde Estados Unidos, Bélgica, España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, República Checa y Canadá.

También ANDICOM 2025 celebrará la innovación regional con tres reconocimientos estratégicos: los Premios a la Innovación en Transformación Digital (con PwC), los Smart City Innovator Awards 2025 y los Premios de Ciberseguridad Empresarial (alianza ETEK-CINTEL), ratificando su compromiso con quienes lideran la evolución digital de América Latina.

ANDICOM es networking

ANDICOM se ha consolidado tradicionalmente como el escenario clave para el networking empresarial de América Latina. En esta edición, la Sala Meet and Business reunirá a 28 ejecutivos nivel C de empresas como Coca Cola FEMSA, ISA, Allianz, Arturo Calle, junto a más de 250 compañías vinculadas al Congreso.

Este espacio está diseñado para que las empresas más relevantes de la región presenten sus planes de inversión, expansión y transformación digital, conectándolos directamente con las soluciones tecnológicas que necesitan. Además, la Rueda de Negocios facilita encuentros uno a uno entre patrocinadores y directivos C-Level, con capacidad para hasta 400 reuniones durante los cuatro días del evento, permitiendo que los inversionistas programen sus citas estratégicas y de negocios de manera eficiente.