Contraloría Distrital indaga posibles sobrecostos en esterilización animal en Bogotá
Los resultados de este ejercicio de control serán dados a conocer a finales de este año.
Bogotá D.C
La Contraloría de Bogotá inició una indagación preliminar en contratos celebrados entre los 20 Fondos de Desarrollo Local, de las Alcaldías Locales, para ejecutar la Política Pública de Protección y Bienestar Animal entre 2023 y 2024.
Este ejercicio busca establecer si hay o no sobrecostos en actividades realizadas como implantación en micro chips, esterilización animal, brigadas veterinarias, programas de adopción, campañas de sensibilización, atención de urgencias, adquisición de medicamentos y suministro de alimentos.
“Teniendo en cuenta las inconsistencias detectadas y con el propósito de verificar plenamente las denuncias que han sido formuladas, se ha determinado dar inicio a una indagación preliminar que tiene por objeto verificar la ejecución fiscal realizada”, aseguró Andrés Rojas, Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local de la Contraloría de Bogotá.
Esta indagación se ejecuta debido a las múltiples denuncias formuladas por congresistas y concejales de Bogotá y ciudadanos en general.
Los resultados de este ejercicio serán dados a conocer a finales de este año.