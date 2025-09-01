Alias ‘Segura’, integrante del Tren de Aragua, fue capturado en Bogotá

Bogotá D.C

En flagrancia fue capturado Carlos Alfredo Segura Hernández, alias ‘Segura’ o ‘El Loco’, un presunto integrante de la organización criminal Tren de Aragua , por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Segura Hernández sería el responsable de un atentado armado contra un policía en 2019 en el municipio de Cota, Cundinamarca. También coordinaba actividades logísticas con alias ‘Tiburón’ cabecilla capturado del Tren de Aragua, utilizando bodegas e inmuebles como centros de acopio de armamento.

Alias ‘Segura’ cuenta con antecedentes por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, lesiones personales y violencia contra servidor público. Además, registra una sentencia condenatoria vigente por porte ilegal de armas, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito.

Autoridades adelantaron una operación en Bogotá que permitió ejecutar tres diligencias de registro y allanamiento. En medio de la captura, se incautaron 4 celulares, 1 granada aturdidora y de gas pimienta, 1 granada explosiva de perdigones con gas irritante, 1 chaleco tipo arnés y 200 gramos de marihuana.