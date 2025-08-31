“Sugarmami” un nuevo himno de empoderamiento femenino de Barovier

La artista mexicana Sofía Barovier, originaria de Monterrey, México, considerada una de las nuevas potencias musicales de la escena latina, con un estilo que fusiona ritmos urbanos, pop y alternativos, presenta oficialmente su nuevo sencillo “Sugarmami”, una canción inspirada en una historia real que se convierte en un himno de empoderamiento.

La inspiración detrás de “Sugarmami” surge de una relación en la que Barovier sentía que debía ocupar el rol de “hombre”, pues su pareja no la trataba con la atención ni el respeto que merecía. Frente a ello, decidió transformar su experiencia en música, con un poderoso mensaje: “si él no lo hace por ti, hazlo tú misma por ti”.

Cortesía: @sofiabarovier Ampliar

El videoclip, rodado en México, plasma esta energía vibrante con una propuesta visual fuerte, colorida y cargada de actitud, mostrando a Barovier en todo su esplendor artístico. Con este estreno, Barovier reafirma su compromiso de transmitir mensajes auténticos y empoderadores, consolidándose como una voz que representa la independencia y fuerza de la mujer moderna.

El sencillo “Sugarmami” de Sofía Barovier está disponible en todas las plataformas digitales, y el videoclip puede disfrutarse en el canal oficial de YouTube de Barovier.