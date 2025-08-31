Menor murió tras ser arrollado por bus del Deportivo Cali en vía de acceso al estadio Palmaseca

En las últimas horas se registró un accidente de tránsito en la vía de acceso al estadio Palmaseca, municipio de Palmira, Valle. Dos menores de edad que se movilizaban en motocicleta fueron arrollados por el bus que transportaba a los jugadores del Deportivo Cali, justo antes de iniciar el partido contra Independiente Medellín por la novena fecha de la Liga BetPlay.

El siniestro vial ocurrió en la carretera que conecta la recta Cali–Palmira con el estadio, a 500 metros del ingreso al escenario deportivo. Uno de los menores falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que el otro fue trasladado a un centro asistencial.

La secretaria de Tránsito de Palmira, Marisol Noguera, confirmó que el menor fallecido era hincha del Deportivo Cali y tenía 16 años. “El hecho ocurrió en la vía de acceso al estadio, que está bajo nuestra jurisdicción. Las unidades de movilidad se desplazaron de inmediato para atender la situación”, indicó.

Testigos señalaron que, tras el accidente, el bus avanzó unos metros hasta un punto donde los jugadores hicieron transbordo al vehículo del equipo visitante, para continuar su trayecto hacia el estadio Palmaseca. El partido se desarrolló con normalidad y dio inicio a las 8:50 de la noche.

Ante lo ocurrido, varios hinchas del equipo azucarero solicitaron a la Asociación Deportivo Cali y a la Secretaría de Tránsito de Palmira implementar medidas de seguridad vial en ese tramo de la carretera, el cual no está bajo la jurisdicción de la Policía de Tránsito y Transporte.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades.