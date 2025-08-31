Latin Mafia llega a Bogotá con su el “Aún Te Odio Y Te Extraño Mucho Tour”
El trío de hermanos integrado por Milton, Emilio y Mike de la Rosa expande su gira a Latinoamérica y Europa, con escala en Colombia en noviembre.
Tras conquistar Estados Unidos y México con más de 160.000 boletos vendidos y tres noches agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el grupo Latin Mafia, fenómeno musical que redefine el pop en español, anuncia su esperado regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho tour”.
El trío de hermanos mexicanos, conocido por su autenticidad, sus fusiones de géneros y su conexión directa con la audiencia, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 6 de noviembre. La noticia llega después de su reciente presentación en Lollapalooza Chicago, donde sorprendieron al público con la aparición especial de Omar Apollo para interpretar juntos su sencillo “Hecho para ti”.
Con este tipo de momentos únicos, Latin Mafia confirma que su propuesta va mucho más allá de la música: es una experiencia emocional compartida con cada fan. Con más de 7.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, han conectado con el público global gracias a canciones como “Patadas de Ahogado”, “Flores”, “Julietota”, “Se Fue la Luz” y “No Digas Nada”.
Su álbum “Todos los días todo el día” (2024) fue incluido en listas de lo mejor del año por Rolling Stone, Billboard, NPR y FADER, sin dejar de lado su histórico Listening Party en el Palacio de los Deportes ante 18,000 personas marcó un antes y un después en su carrera.
Este concierto en Bogotá es una producción de Breakfast Live, promotora que continúa consolidando su compromiso de traer a Colombia experiencias musicales de talla mundial. Latin Mafia llega con todo su repertorio musical el jueves 6 de noviembre de 2025 al Movistar Arena, las entradas están disponibles en www.tuboleta.com.