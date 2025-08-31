Latin Mafia llega a Bogotá con su el “Aún Te Odio Y Te Extraño Mucho Tour”

Tras conquistar Estados Unidos y México con más de 160.000 boletos vendidos y tres noches agotadas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el grupo Latin Mafia, fenómeno musical que redefine el pop en español, anuncia su esperado regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho tour”.

El trío de hermanos mexicanos, conocido por su autenticidad, sus fusiones de géneros y su conexión directa con la audiencia, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 6 de noviembre. La noticia llega después de su reciente presentación en Lollapalooza Chicago, donde sorprendieron al público con la aparición especial de Omar Apollo para interpretar juntos su sencillo “Hecho para ti”.

Cortesía: Breakfast Live concierto Latin Mafia Ampliar

Con este tipo de momentos únicos, Latin Mafia confirma que su propuesta va mucho más allá de la música: es una experiencia emocional compartida con cada fan. Con más de 7.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, han conectado con el público global gracias a canciones como “Patadas de Ahogado”, “Flores”, “Julietota”, “Se Fue la Luz” y “No Digas Nada”.

Su álbum “Todos los días todo el día” (2024) fue incluido en listas de lo mejor del año por Rolling Stone, Billboard, NPR y FADER, sin dejar de lado su histórico Listening Party en el Palacio de los Deportes ante 18,000 personas marcó un antes y un después en su carrera.