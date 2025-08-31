La Procuraduría formuló cargos al alcalde de Urrao por no responder derechos de petición

Urrao, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Nilson Javier Barrera Holguín, alcalde municipal de Urrao, Antioquia, por presuntas irregularidades en la atención a solicitudes ciudadanas.

De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario local habría omitido, retardado y no suministrado oportunamente respuesta a peticiones de particulares y de autoridades, además de enviarlas a destinatarios distintos de quienes debían conocerlas.

El órgano de control evidenció que el derecho de petición No. 02462 de 2024, presentado por un ciudadano el 26 de junio, fue contestado únicamente el 28 de octubre del mismo año, es decir, con un retraso de alrededor de 84 días. La respuesta, con radicado 002491, fue remitida desde el correo institucional del alcalde al solicitante.

Según la Procuraduría, esta actuación vulnera lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1755 de 2015, que regula los términos de respuesta a los derechos de petición.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia calificó la conducta del alcalde como posiblemente constitutiva de falta grave, imputada de manera provisional a título de culpa gravísima.