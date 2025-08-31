Alerta máxima en Villa del Rosario por fuga masiva de personas privadas de la libertad

Villa del Rosario

La mañana de este domingo 31 de agosto las autoridades de Villa del Rosario fueron alertadas por la fuga masiva de ocho personas privadas de la libertad, que se encontraban en la estación de policía de este municipio, ubicada frente al parte Los Libertadores.

Una vez conocida la situación, se activaron los protocolos necesarios y gracias al plan candado, se logró la recaptura de siete de las personas que se habían dado a la fuga.

Según las autoridades, el hecho se presentó después que las personas privadas de la libertad, que se encuentran en esta estación, organizaran un motín y generarán caos en el lugar.

Hasta el sitio llegaron integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden - UNDMO -, anteriormente conocida como el ESMAD, para brindar mayor seguridad en la zona.

Hasta el lugar también llegaron familiares de las personas que están privadas de la libertad, quienes denunciaron las precarias condiciones en las que se encuentran, producto del hacinamiento que se vive en esta estación de policía.