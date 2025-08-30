Presencia y protección ambiental en el Corazón rural de Bolívar

Como venas verdes que irrigan el departamento, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental se despliega en cada rincón del campo de Bolívar

La Seccional de Carabineros despliega operativos y programas enfocados en la preservación de los recursos naturales, combatiendo la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies. Los carabineros, en su compromiso con el medio ambiente, realizan jornadas de sensibilización y educación ambiental dirigidas a las comunidades rurales, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y el uso responsable de los recursos naturales.

Además, la Seccional brinda acompañamiento y apoyo a los campesinos en la implementación de proyectos productivos que sean amigables con el medio ambiente, fomentando el desarrollo económico sostenible de la región. Se establecen alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales y entidades gubernamentales para fortalecer las capacidades de los campesinos en la gestión ambiental y la adopción de tecnologías limpias.

Un aspecto crucial de su labor es el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en la región, promoviendo prácticas agrícolas que respeten los ciclos naturales y eviten el uso de químicos dañinos para la salud y el medio ambiente. Se fomenta la diversificación de cultivos y la recuperación de semillas nativas, garantizando la sostenibilidad de la producción agrícola a largo plazo.

La Seccional también trabaja en la prevención de incendios forestales, capacitando a los campesinos en técnicas de manejo del fuego y promoviendo la creación de brigadas comunitarias de respuesta a emergencias. Se realizan campañas de sensibilización sobre los riesgos de las quemas controladas y la importancia de proteger los bosques y las fuentes de agua.

“Nuestro compromiso con el medio ambiente y con los campesinos de Bolívar es inquebrantable. Trabajamos día a día para garantizar un futuro sostenible, donde la seguridad y la protección de nuestros recursos naturales sean pilares fundamentales para el desarrollo de la región”. Manifestó, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, Comandante Departamento Policía Bolívar.

Porque en la zona rural, la seguridad, la cercanía y la presencia son pilares fundamentales. La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con los campesinos, protegiendo el medio ambiente y construyendo un futuro sostenible para el departamento de Bolívar.