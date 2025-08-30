Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Policía Nacional implementa nueva estrategia para reforzar la seguridad ciudadana en Colombia

La iniciativa está estructurada en aumentar la capacidad operativa en las calles, fomentar la cercanía con los ciudadanos y garantizar una atención constante

Policía Nacional implementa nueva estrategia para reforzar la seguridad ciudadana en Colombia

Policía Nacional implementa nueva estrategia para reforzar la seguridad ciudadana en Colombia

La Policía Nacional presentó este jueves la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, un plan diseñado para fortalecer su presencia en los territorios y mejorar la relación con las comunidades, con el objetivo de abordar de forma más efectiva los problemas de seguridad ciudadana.

La iniciativa está estructurada en tres pilares: aumentar la capacidad operativa en las calles, fomentar la cercanía con los ciudadanos y garantizar una atención constante en todo el país. Según la institución, la estrategia plantea una transformación del servicio policial, con mayor énfasis en la prevención del delito y la participación comunitaria.

Como parte del componente “Seguros”, se anunció un incremento en los patrullajes y controles, apoyados por tecnologías de vigilancia y herramientas de investigación criminal. El propósito es mejorar la capacidad de reacción ante situaciones delictivas y reducir los niveles de inseguridad en las principales ciudades y zonas rurales.

En el eje “Cercanos”, la Policía buscará fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía, impulsando actividades de prevención con líderes sociales y grupos comunitarios. El enfoque se orienta hacia el trabajo conjunto para la identificación de problemas locales y la búsqueda de soluciones de manera articulada.

Finalmente, el componente “Presentes” apunta a garantizar una presencia continua de uniformados en todo el país. La estrategia incluye no solo atender emergencias, sino también acompañar a la comunidad en su cotidianidad, promoviendo espacios de convivencia y presencia institucional permanente.

Con el lanzamiento de esta estrategia, la Policía Nacional busca consolidar un modelo de servicio más cercano y eficaz, en medio de las críticas ciudadanas que en los últimos años han cuestionado tanto su capacidad de respuesta como su legitimidad en diversos territorios. La institución hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar activamente mediante la denuncia y el diálogo con las autoridades locales.

“En el Departamento de Policía Bolívar, estamos comprometidos con la seguridad de cada ciudadano. Con la estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’ liderada por el señor Director de la Policía Nacional de Colombia, reforzamos nuestra presencia en las calles, fortalecemos la comunicación con la comunidad y garantizamos una atención constante para construir juntos un entorno más seguro y próspero para todos los bolivarenses”. Manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad