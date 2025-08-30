Policía Nacional implementa nueva estrategia para reforzar la seguridad ciudadana en Colombia

La Policía Nacional presentó este jueves la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, un plan diseñado para fortalecer su presencia en los territorios y mejorar la relación con las comunidades, con el objetivo de abordar de forma más efectiva los problemas de seguridad ciudadana.

La iniciativa está estructurada en tres pilares: aumentar la capacidad operativa en las calles, fomentar la cercanía con los ciudadanos y garantizar una atención constante en todo el país. Según la institución, la estrategia plantea una transformación del servicio policial, con mayor énfasis en la prevención del delito y la participación comunitaria.

Como parte del componente “Seguros”, se anunció un incremento en los patrullajes y controles, apoyados por tecnologías de vigilancia y herramientas de investigación criminal. El propósito es mejorar la capacidad de reacción ante situaciones delictivas y reducir los niveles de inseguridad en las principales ciudades y zonas rurales.

En el eje “Cercanos”, la Policía buscará fortalecer los canales de comunicación con la ciudadanía, impulsando actividades de prevención con líderes sociales y grupos comunitarios. El enfoque se orienta hacia el trabajo conjunto para la identificación de problemas locales y la búsqueda de soluciones de manera articulada.

Finalmente, el componente “Presentes” apunta a garantizar una presencia continua de uniformados en todo el país. La estrategia incluye no solo atender emergencias, sino también acompañar a la comunidad en su cotidianidad, promoviendo espacios de convivencia y presencia institucional permanente.

Con el lanzamiento de esta estrategia, la Policía Nacional busca consolidar un modelo de servicio más cercano y eficaz, en medio de las críticas ciudadanas que en los últimos años han cuestionado tanto su capacidad de respuesta como su legitimidad en diversos territorios. La institución hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar activamente mediante la denuncia y el diálogo con las autoridades locales.

“En el Departamento de Policía Bolívar, estamos comprometidos con la seguridad de cada ciudadano. Con la estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’ liderada por el señor Director de la Policía Nacional de Colombia, reforzamos nuestra presencia en las calles, fortalecemos la comunicación con la comunidad y garantizamos una atención constante para construir juntos un entorno más seguro y próspero para todos los bolivarenses”. Manifestó el coronel Alejandro Reyes Ramírez.