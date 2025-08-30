Líder comunal, protegido por la UNP, fue asesinado en Bello, Antioquia

Bello, Antioquia

Javier Henao Bohórquez, líder comunal de Bello, fue asesinado a disparos en la mañana de este sábado 30 de agosto en el barrio La Camila.

De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió cuando un hombre de aproximadamente 25 años, vestido de negro, ingresó a la tienda de propiedad del líder y le disparó en al menos cuatro ocasiones antes de huir del lugar a pie.

Henao fue auxiliado por la comunidad y trasladado a una clínica del Norte del Valle de Aburrá, pero pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que el líder contaba con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía y era beneficiario del programa de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La entidad rechazó el homicidio y expresó su solidaridad con la familia y la comunidad del líder social.

“Desde la UNP enviamos nuestras condolencias a sus familiares y comunidad. La entidad se pone a disposición de las autoridades correspondientes para colaborar, dentro del alcance de sus competencias, en el esclarecimiento de este repudiable crimen”, señaló la institución en una publicación de redes sociales.

El asesinato de Javier Henao ha generado consternación en el municipio. La Fundación Sumapaz condenó el homicidio del líder y exigió celeridad en las investigaciones de las autoridades, para lograr establecer los móviles y responsables del hecho violento.