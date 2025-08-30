Jueza de EE.UU. bloqueó temporalmente las “deportaciones rápidas de migrantes” impuestas por Trump

Dos de los principales funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos fueron destituidos en medio de las quejas del zar fronterizo sobre el número de detenciones y deportaciones que dijo no son suficientes. (Foto: Caracol Radio / Getty )

La jueza Jia Cobb, de Washington D.C. le da la razón con esta decisión a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.

En enero, Trump restableció la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

Cobb explica que “priorizar la rapidez” “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.

La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de otra entidad proinmigrante, Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.

También, asegura no cuestionar la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que se lleva aplicando mucho tiempo para deportar inmigrantes cerca de la frontera sur y que lleven pocos días en EE.UU., sino su expansión en el interior del país que le niega un debido proceso a las personas.