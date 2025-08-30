Juan Gabriel tendrá revelador documental en Netflix

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ es el nombre que recibe el documental que cuenta la vida de uno de los personajes más queridos de la música de México y en general de toda Latinoamérica.

En cuatro capítulos podremos ver material inédito y de archivo de Alberto Aguilera Valadez, nombre de pila de Juan Gabriel, donde podremos conocer esa parte íntima de él, su sensibilidad y su inagotable pasión por vivir para crear.

Cabe recordar que el artista no era solo cantante sino también un gran compositor que escribió canciones muy importantes para otros artistas como por ejemplo amor eterno de Rocío Dúrcal, ya lo pasado pasado de José José, De mí enamórate de Daniela Romo o La diferencia de Vicente Fernández.

Este documental hace un recorrido desde los inicios de la carrera del divo de Juárez cuando cantaba en el bar “Noa Noa” (al que también le dedicó una canción), hasta su muerte en agosto de 2016, precisamente este tráiler se estrenó al cumplirse los 9 años del fallecimiento del cantante.

Este será dirigido por María José Cuevas y producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez (quienes ya habían colaborado en el documental La dama del silencio), el proyecto propone una exploración desde sus orígenes humildes, su consolidación como compositor y cantante, hasta los desafíos y transformaciones que enfrentó para convertirse en un icono internacional.

El fallecimiento de Juan Gabriel:

Luego de haber dado su concierto el 26 de agosto en The Forum ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos, en el marco de la gira ‘México es todo’, empezó a rumorarse en diferentes medios de comunicación que Juan Gabriel había fallecido, dos días después de este concierto, el 28 de agosto a las 11:17, hora del Pacífico, en un apartamento de su propiedad en la playa de Santa Mónica, California.

La autopsia a su cuerpo, reveló que el artista había fallecido tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Ese día iba a dar un concierto en El Paso. Al día siguiente el 29 de agosto sus restos fueron cremados en Anaheim, California por decisión de los hijos del artista.​

Las polémicas de Juan Gabriel:

Una de las polémicas más mencionadas del artista hace referencia a posibles hijos secretos que tendría, esto a pesar de nunca haber dicho abiertamente que era gay, pero sí al responder a los medios cuando le preguntaban por su sexualidad con la mítica frase: “Lo que se ve no se pregunta”.

Otro de los tantos escándalos del artista fue impulsados por su exmánager, Joaquín Muñoz, quien desde el año 2018 afirmó que el cantautor estaba vivo y que había fingido su muerte por temas económicos, desde entonces hoy, a 9 años de su fallecimiento, hay mucha gente quienes indican que lo han visto en diferentes lugares del mundo.

¿Dónde ver el documental?

Desde el jueves 30 de octubre se podrá ver en la plataforma de Netflix donde estará disponible también en dispositivos móviles y pantallas.