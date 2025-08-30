Ibagué ¿Seguirán los desfiles del folclor por la carrera quinta?

Ibagué

El Tribunal Administrativo del Tolima condiciona el uso de la carrera quinta de Ibagué para la realización de desfiles, caravanas y todo tipo de eventos masivos a la presentación por parte de la Alcaldía de un estudio técnico ambiental donde se evalúe y plantee minimizar los impactos de este tipo de eventos sobre el ornato de ese denominado Eje Ambiental de la ciudad. Para la presentación de dicho estudio no debe superar los tres meses.

En dialogo con Caracol Radio el promotor de esta acción popular, Juan Felipe Rodríguez, manifestó que la sentencia determina “amparar los derechos e intereses colectivos invocados al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad pública, al goce de un espacio público y de manera concreta le libra una orden a la alcaldesa municipal de Ibagué a que si quiere llevar a cabo el Festival Folclórico el próximo año por la carrera Quinta pues previamente debe realizar un estudio técnico que mida los impactos ambientales sobre este eje vial y ambiental”.

El profesional del derecho también manifestó que los hechos son contundentes y se observaron en la reciente edición del Festival Folclórico donde a pesar de la instalación de la polisombra fue insuficiente para minimizar los impactos al medio ambiente además que su retiro tardío terminó por dañar este eje ambiental de la ciudad.

Para Rodríguez, la Alcaldía de Ibagué debe cumplir con un estudio serio y de alto contenido técnico que permita revisar las acciones para evitar no solamente el daño al ornato sino una serie de hechos que afectan a la comunidad como el exceso de ruido y garantizar los derechos de los ciudadanos a un sano goce de su entorno, el cual se ve vulnerado al convertirse esta vía y zonas aledañas en un ‘sanitario público’ donde los malos olores y el exceso de basura son la constante.

Esta acción que busca la protección de los derechos e intereses colectivos tuvo como magistrado ponente a José Andrés Rojas Villa.

¿Cuál será el futuro de las cabalgatas?

En el dialogo con Caracol Radio, Juan Felipe Rodríguez recalcó que el Tribunal recordó que la realización de cabalgatas está prohibida en la ciudad hasta que el Concejo Municipal expida un Acuerdo por medio del cual regule este tipo de actividades.

