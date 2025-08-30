Fútbol Sala y Fútbol de Salón coronaron campeones en los Juegos Intercolegiados 2025

El Centro Recreacional El Edén fue el escenario de las finales de Fútbol Sala y Fútbol de Salón, tras intensas jornadas que se disputaron también en otros escenarios de la ciudad como la Unidad Deportiva de Calamares, la Bombonera, Bruselas y la cancha sintética de Santa Lucía.

En Fútbol Sala, participaron 53 colegios con 1.060 deportistas (9 equipos en rama femenina). Las finales dejaron como campeones a la I.E. Jorge Artel en prejuvenil femenino, que superó 3-2 a Madre Laura; la I.E. Mercedes Abrego en juvenil femenino, tras imponerse 6-0 a María Cano; la I.E. Rosedal en prejuvenil masculino, que ganó 6-4 a Fernando de la Vega; y en juvenil masculino, la I.E. Dios es Amor que se impuso 4-1 frente a la I.E. Manuela Vergara.

Por su parte, el Fútbol de Salón reunió a 87 colegios y 1.900 deportistas, de los cuales 480 fueron mujeres, consolidándose como una de las disciplinas con mayor participación. En las finales disputadas en El Edén, los campeones fueron: Benkos Biojó en prejuvenil femenino, tras vencer 7-0 a Bertha Gedeón; el Colegio Bilingüe de Cartagena en prejuvenil masculino, al superar 6-1 al Moderno del Norte; Salesianos en juvenil femenino, luego de empatar 1-1 con el Inem y derrotarlo 3-2 en penales; y Fernando de la Vega en juvenil masculino, con victoria 6-1 sobre Jorge Artel.

Con estos resultados, los Juegos Intercolegiados 2025 ratifican su impacto en la ciudad: más de 2.900 estudiantes participaron en estas dos disciplinas, demostrando talento, disciplina y pasión por el deporte.

“El deporte escolar es la base para formar ciudadanos integrales. Cada colegio, cada estudiante y cada partido que se vive en los Juegos Intercolegiados es una inversión en el futuro de Cartagena”, destacó Campo Elías Therán, director del IDER.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, el IDER, el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Educación reiteran su compromiso con el fortalecimiento del deporte escolar, que no solo impulsa hábitos y estilos de vida saludables, sino que también fomenta valores de respeto, convivencia y sana competencia en los niños y jóvenes de la ciudad.