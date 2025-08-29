Actualidad

Tragedia en Pasto: Encuentran dos cuerpos sin vida en el baño de un edificio

Un hombre y una mujer murieron en hechos que aún son investigados

Tragedia Pasto | Foto: Cortesía

Tragedia Pasto | Foto: Cortesía

Sebastián Villada Ortega

Pasto - Nariño

Durante la tarde de este jueves 28 de agosto se registró un hecho que causó preocupación en el norte de Pasto tras reportarse el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el baño social de un edificio ubicado en la Avenida de los Estudiantes.

De acuerdo con las autoridades, las personas fallecidas serían una mujer y un guarda de seguridad que trabajaba en la unidad residencial.

Según informaciones preliminares, la mujer habría llegado hasta el puesto de trabajo del guarda de seguridad en el edificio y tuvieron una discusión, tras eventos que aún son materia de investigación, el guarda habría disparado su arma en contra de la mujer y luego al parecer se quitó la vida.

Las autoridades buscan esclarecer lo sucedido, por ello iniciaron junto al CTI labores de investigación, análisis de videos  de seguridad y recolección de testimonios.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad