Tragedia en Pasto: Encuentran dos cuerpos sin vida en el baño de un edificio

Pasto - Nariño

Durante la tarde de este jueves 28 de agosto se registró un hecho que causó preocupación en el norte de Pasto tras reportarse el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el baño social de un edificio ubicado en la Avenida de los Estudiantes.

De acuerdo con las autoridades, las personas fallecidas serían una mujer y un guarda de seguridad que trabajaba en la unidad residencial.

Según informaciones preliminares, la mujer habría llegado hasta el puesto de trabajo del guarda de seguridad en el edificio y tuvieron una discusión, tras eventos que aún son materia de investigación, el guarda habría disparado su arma en contra de la mujer y luego al parecer se quitó la vida.

Las autoridades buscan esclarecer lo sucedido, por ello iniciaron junto al CTI labores de investigación, análisis de videos de seguridad y recolección de testimonios.