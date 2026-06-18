Ibagué fortalece la estrategia Caza Cochinos 2.0 con monitoreo y control de infractores ambientales

Colombia

Ibagué Limpia y Ambiental S.A. E.S.P. continúa fortaleciendo la estrategia Caza Cochinos 2.0, una iniciativa que busca promover la cultura ciudadana, proteger el espacio público y aplicar la norma frente a quienes realizan una inadecuada disposición de residuos sólidos en la ciudad.

Esta estrategia combina pedagogía, monitoreo permanente, supervisión técnica y acciones de control en articulación con la Policía Nacional, con el propósito de identificar comportamientos contrarios a la convivencia, intervenir puntos críticos y sancionar a ciudadanos o establecimientos comerciales que arrojan residuos en lugares no autorizados.

Más de 50 sanciones aplicadas en lo corrido de 2026

Gracias a este trabajo, en lo corrido de 2026 se han impuesto más de 50 comparendos por mala disposición de residuos, especialmente en sectores donde se han identificado prácticas como abandonar bolsas de basura en horarios no establecidos, arrojar escombros, disponer residuos domiciliarios o comerciales en el espacio público y generar afectaciones a la limpieza de la ciudad.

Compromiso institucional con el orden y la autoridad

El gerente de Ibagué Limpia y Ambiental S.A. E.S.P., Milton Restrepo Ruiz, destacó que esta estrategia responde al compromiso de la administración municipal con una ciudad más limpia, ordenada y con mayor sentido de pertenencia.

“Seguimos adelantando nuestra campaña Caza Cochinos 2.0, una campaña de cultura ciudadana, pero también de aplicación de la norma y de la ley, de la mano de nuestra Policía Nacional. Este año llevamos más de 50 comparendos impuestos a ciudadanos y dueños de establecimientos de comercio que insisten en pensar que Ibagué puede ser tratada como un basurero a cielo abierto”, señaló Restrepo Ruiz.

El funcionario agregó que la estrategia continuará desarrollándose con firmeza en diferentes puntos de la ciudad.

“Aquí hay ley, aquí hay autoridad, y en el gobierno de la alcaldesa Johana Aranda, junto a Ibagué Limpia y Ambiental y nuestra Policía Nacional, vamos a seguir identificando y sancionando a quienes no entienden que Ibagué es de todos. Ibagué no es un basurero; Ibagué es una nota”, puntualizó.

Monitoreo inteligente y supervisión 24/7

La estrategia Caza Cochinos 2.0 se apoya en el Sistema Unificado de Monitoreo Inteligente, así como en la labor del equipo de supervisión de Ibagué Limpia y Ambiental, que realiza seguimiento al servicio de aseo prestado por Interaseo durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

Este monitoreo permanente ha permitido identificar infractores, generar alertas oportunas, coordinar acciones operativas y avanzar en la recuperación de puntos críticos afectados por la mala disposición de residuos. De esta manera, la estrategia no solo busca sancionar, sino también transformar comportamientos ciudadanos y prevenir que los espacios recuperados vuelvan a convertirse en focos de contaminación.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

Ibagué Limpia y Ambiental S.A. E.S.P. reitera el llamado a la ciudadanía para respetar los horarios y frecuencias de recolección, disponer correctamente los residuos, no arrojar escombros ni inservibles en el espacio público y denunciar comportamientos que afecten la limpieza de la ciudad.

Con el liderazgo de la alcaldesa Johana Aranda, el acompañamiento de la Policía Nacional, el compromiso de los equipos de supervisión y la gerencia de Milton Restrepo, Ibagué Limpia y Ambiental seguirá trabajando por una ciudad más limpia, bonita y con mayor cultura ciudadana.