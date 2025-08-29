¡Prográmese! Agenda deportiva de la semana: Eliminatorias al Mundial, Vuelta a España y Copa

Los eventos deportivos de la semana son emocionantes. Habrá desarrollo de competencias como en la Vuelta España con el protagonismo del mejor colombiano Egan Bernal, la última doble fecha delas eliminatorias sudamericanas para el Mundial del 2026 y los partidos de vuelta de la Copa Colombia en los octavos de final.

En la ronda ibérica se correrá la segunda semana de competencia, en la que el favorito a quedarse con carrera Jonas Vingegaard es segundo del líder TorsteinTræen a 02′ 33′'que tendrá que descontarle en las próximas jornadas de montaña. Por su parte, Egan Bernal podría seguir ascendiendo en la clasificación general buscando entrar al podio, de momento es noveno a 02′ 55′' del líder.

Por su parte, en Sur América se jugará la doble fecha de eliminatorias, en las que se definirá que selecciones van al Mundial del 2026 con seis cupos y un puesto para el repechaje. Colombia enfrentará a Bolivia el jueves 4 de septiembre como visitante en el Alto y recibe en su casa a Venezuela el martes 9 de septiembre.

Como siempre, los eventos los podrá seguir a través de la parrilla de DirecTV. A continuación los mejores eventos de la semana.

Sábado 30 de agosto

-Etapa 8 de la Vuelta a España

-Augsburg vs. Bayern Múnich / Bundesliga - Fecha 2 / 11:30 a.m (hora Colombia)

Domingo 31 de agosto

-Etapa 9 de la Vuelta a España

-Atlético Nacional vs. Envigado / Liga Colombia / 2:00 p.m (hora Colombia)

-Alianza FC vs. América de Cali / Liga Colombia / 4:10 p.m (hora Colombia)

Martes 2 de septiembre

-Etapa 10 de la Vuelta a España

-América de Cali vs. Bucaramanga / Octavos de Final Copa Colombia / 5:15 p.m c

- Quindío vs. Atlético Nacional Octavos de Final Copa Colombia / 7:45 p.m (hora Colombia)

Miércoles 3 de septiembre

-Etapa 11 de la Vuelta a España

Jueves 4 de septiembre

-Etapa 12 de la Vuelta a España

-Colombia vs. Bolivia / Eliminatorias Mundial 2026 / 6:30 p.m (hora Colombia)

-Argentina vs. Venezuela / Eliminatorias Mundial 2026 / 6:30 p.m (hora Colombia)

Viernes 5 de septiembre

-Etapa 13 de la Vuelta a España