Nace Fuera: Alternativa política que buscará curules al senado y Cámara en 2026

En Colombia se anunció el nacimiento de un nuevo movimiento ciudadano denominado FUERA, que busca convertirse en una alternativa política de cara al Congreso del año 2026.

Sus impulsores afirman que el país no puede seguir escribiendo su historia con sangre inocente y que es necesario pasar de la opinión a la acción. Santiago Rodríguez vocero del movimiento aseguró que tendrán listas a Senado y Cámara.

“Un movimiento nacido desde la sociedad su propósito es vincular a nuevos líderes que deseen ser parte del renacimiento del congreso líderes o diferentes sectores políticos sin importar la integridad el respeto el lenguaje constructivo y la vocación de trabajar objetivamente por Colombia; indicó Rodríguez.

El movimiento político fue el encargado de denunciar presuntas irregularidades en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, señala lo que califican como graves faltas del presidente Gustavo Petro y rechaza la violencia y la polarización que atraviesa el país.

El mensaje central de FUERA se resume en un llamado a dejar atrás la corrupción, la violencia, los liderazgos inservibles y el lenguaje destructivo.

La propuesta, aseguran, es abrir paso a nuevos líderes con integridad y capacidad de diálogo, que permitan construir un Congreso que represente los intereses de la ciudadanía.