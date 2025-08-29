Le pedimos al Gobierno Nacional que nos entreguen los recursos para el PAE: alcaldesa de Ibagué

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró en diálogo con Caracol Radio que si el Gobierno Nacional no entrega los recursos que se requieren para terminar de financiar el Plan de Alimentación Escolar para más de 30 mil estudiantes en el año 2025, le tocará suspender algunas inversiones porque no va a dejar sin alimentos a los niños.

“Lastimosamente Ibagué recibía el 70% de los recursos del Gobierno Nacional y colocaba el 30%, hoy la cifra es muy diferente, nos ponen solo $6 mil millones cuando el PAE nos vale más de $39 mil millones”, dijo Aranda.

La mandataria local resaltó que el déficit no permitirá que se cumpla con la totalidad del calendario escolar este año “Estamos muy preocupados, nuestros niños son nuestra prioridad, las niñas son nuestra prioridad, por supuesto la alimentación”.

Precisamente sobre lo que sucede con el PAE, en la región hace unos días se hizo una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios del departamento y el Gobierno Nacional en la que se expuso lo que está sucediendo.

“Esperamos que surta resultado la gestión, esperamos que el Gobierno Nacional haga la apropiación que requiere la ciudad y el departamento. Si no lo hacen, nos toca sacrificar proyectos”, resaltó la alcaldesa de Ibagué.

La mandataria local sostuvo que esperan que el Ministerio de Educación abra las puertas a través de la UAPA para que se apropien los recursos que suman unos $3.600 millones para poderle cumplir a los niños, niñas y jóvenes de la capital del Tolima los 18 días del Plan de Alimentación Escolar que están desfinanciados.