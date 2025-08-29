Disputa entre dos peligrosos criminales detrás del ataque con fusil en Cali: Policía

El violento ataque sicarial registrado el jueves 28 de agosto en el suroriente de Cali dejó como saldo dos personas muertas y al menos siete heridas. Según la Policía Metropolitana, el hecho estaría relacionado con una disputa entre dos reconocidos delincuentes por el control de rentas ilegales, incluyendo el narcotráfico y ajustes de cuentas.

Las investigaciones preliminares señalan que Juan Carlos Vaca Castillo, alias Dimax, condenado por homicidio agravado y otros delitos, habría ordenado el atentado desde su lugar de detención domiciliaria. El objetivo era Andrés Felipe Flórez Sotelo, alias Chinga Pipe, quien también se encontraba bajo detención domiciliaria en un cabildo indígena del municipio de Florida, Valle del Cauca.

Alias Chinga Pipe fue interceptado en la Avenida Ciudad de Cali, a la altura del barrio El Retiro, mientras se movilizaba en una camioneta. Los sicarios abrieron fuego, pero no contaban con que el objetivo contaba con esquema de seguridad. En el intercambio de disparos, los escoltas repelieron el ataque, impactando el vehículo de los agresores.

Durante el tiroteo, perdió la vida Javier Tello Escobar, un ciudadano que transitaba por la zona y fue alcanzado por una bala perdida. Posteriormente, falleció en un centro asistencial Andrés Felipe Ulloa Restrepo, presunto integrante del grupo de alias Dimax.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó la captura de alias Chinga Pipe por el delito de fraude a resolución judicial, ya que no debía estar fuera del resguardo indígena ni portando armas. También fue capturado otro individuo por porte ilegal de armas de fuego.

“Alias Chinga Pipe tenía una medida de detención domiciliaria en un resguardo del municipio de Florida, autorizada por un juez desde 2024. No debía estar en la ciudad, mucho menos armado. Estamos investigando cómo obtuvo el arma, considerando sus antecedentes penales”, señaló el general Bello.

Las autoridades incautaron en el lugar del atentado un fusil calibre 5.56 mm, un revólver calibre 38 mm y tres pistolas calibre 9 mm.