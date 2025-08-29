Delirio continúa celebrando la exitosa temporada de ‘Vera, al ritmo de la vida’

Juanfer @loveinraw Ampliar

El viernes, 29 de agosto, Delirio abrirá su Carpa a las 7:00 de la noche para presentar la octava función de ‘Vera, al ritmo de la vida’ en lo que va corrido del año.

Esta obra es, sin duda alguna, una de las más aplaudidas por el público en los 19 años del principal show salsero del mundo.

El espectáculo sigue consolidándose como un destino turístico infaltable y motivo de orgullo para Cali y el Valle del Cauca. Tan solo en la pasada temporada decembrina, Delirio recibió la visita de más de 2.500 turistas que disfrutaron del show, lo que consolida al espectáculo como destino turístico por excelencia, contribuyendo de esta manera a la promoción cultural y turística de Cali.

Desde ya Delirio se alista para superar esa cifra en los meses restantes del año y por supuesto durante Feria de Cali, cuando tendremos cinco funciones del 26 al 30 de diciembre.

Lo anterior se convierte en parte del engranaje que mueve al colectivo de Delirio para seguir trabajando arduamente con miras a un 2026 que colme las expectativas de caleños y visitantes. El espectáculo sigue consolidándose como un destino turístico infaltable y motivo de orgullo para Cali y el Valle del Cauca.

Este viernes 29 de agosto pondremos nuevamente en escena una historia bailada dirigida a caleños y visitantes que aman la salsa y ven en ella una manera de celebrar juntos la vida. ‘Vera’ representa a todos los caleños que, al igual que las 3 musas que protagonizan el show, son catalizadores y artífices del amor y la conciliación.

Carlos Mario Corrales, nuevo director de la Fundación Delirio, afirma que ‘Vera, al ritmo de la vida’ es una de nuestras puestas en escena de mayor éxito en la historia de nuestro show, por eso se convierte en la excusa perfecta para que miles de turistas y coterráneos nos acompañen en una noche tan especial, haciendo de la salsa el motor perfecto para alegrar a quienes habitan y visitan esta maravillosa ciudad.

La invitación es para disfrutar y honrar juntos aquello que más nos une: la salsa, la música, el baile”.

Vera, al ritmo de la vida

La historia transcurre en un piedemonte en el pacífico vallecaucano, un espacio onírico donde los personajes se mueven en un mundo entre la realidad y la ficción. Allí viven los espíritus del bosque, luciérnagas, mariposas de múltiples colores y todos los pájaros del mundo, además de las tres musas protagonistas de esta historia bailada: Vera, Melodía y Acrobacia.

Ellas bajan al mundo terrenal para avistar la maravilla de la naturaleza, mientras Maldad, un revoltoso y ansioso mortal, queda atónito con su llegada. Malabaristas, equilibristas, payasos, mimos, zanqueros, timbales, congas, saxos, bajos y pianos se entrelazan en esta batalla musical para definir quién es el verdadero dueño del sabor, donde al final los cuatro protagonistas, en una danza a la verdad, a la sinceridad y al amor en todas sus formas, crean la ecuación del verdadero ritmo de la vida.

Cada función de Delirio cuenta con la participación de 150 artistas entre bailarines, músicos y virtuosos del circo que lo dejan todo en la pista de baile: buena música, pasos veloces y mucha magia.

Por eso nos complace seguir celebrando estos 19 años de historias bailadas, demostrando que el espíritu imbatible de la salsa está más vivo que nunca y queremos vivirlo y disfrutarlo con todo nuestro público.