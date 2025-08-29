Cursos de animación digital en el SENA: Duración, características y cómo inscribirse a cada uno

En un mundo que esta cada vez más digitalizado, conocer y aprender cada vez más de las posibilidades y herramientas que tiene es importante. Conozca aquí cómo puede hacerlo en Colombia

Con el paso de los años, el mundo cada vez se vuelve más digitalizado, es por esto que la animación digital se ha convertido en una de las áreas con mayor proyección laboral.

Desde el cine y la televisión, hasta los videojuegos, la publicidad y la educación virtual, la demanda de profesionales capaces de crear contenidos visuales y narrativos no para de crecer.

En este sentido, estudiar animación digital puede ser una gran opción para hacer parte de este mundo que está lleno de creatividad y cientos de posibilidades de creación.

“El programa de tecnólogo en animación digital del SENA, desarrolla competencias de elaboración del animatic según el story board, la planeación de la puesta en escena y la animación”, aseguró la entidad.

Este curso abarca una variedad de temas relacionados con la animación para efectos especiales y de personajes según el animatic y la planeación de la escena.

Además, la entidad afirmó que el tecnólogo también ayudará a los aprendices a generar competencias de carácter institucional relacionadas con el desarrollo integral del ser en los contextos productivo y social, al igual que en la comprensión y redacción de textos en inglés.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa?

Ser mayor de 16 años de edad. Tener acceso a internet estable para clases virtuales. Conocimientos básicos de informática. Disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio. Compromiso para completar el programa. Tener un dispositivo ya sea un computador, tablet o teléfono para acceder a la plataforma. Haber presentado las Pruebas Saber 11 (ICFES).

¿Qué habilidades desarrollará?

Animar elementos de la escena según técnicas y especificaciones del proyecto

Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.

de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Aplicar prácticas de protección ambiental

Calcular costos de operación de acuerdo con métodos

de operación de acuerdo con métodos Desarrollar el storyboard según el guion literario y el guion técnico

Elaborar el animatic según el storyboard

Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas.

dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas. Pos producir la animación de acuerdo con las especificaciones del proyecto y procedimientos técnicos

¿Cuánto cuesta el curso de animación digital?

Actualmente, el SENA ofrece una variedad de cursos en línea, presenciales y a distancia, en este caso el de este tecnólogo de animación digital la entidad aclaró que no tiene ningún valor, es gratuito y certificado para todos los ciudadanos.

¿Cómo inscribirse?

Ingrese a betowa.sena.edu.co Seleccione el botón “Presencial y a Distancia” Busque el curso “animación digital” y dele clic en inscribirse. Tenga en cuenta que si ya esta registrado en SOFIA Plus puede ingresar los mismos datos para iniciar el proceso de inscripción en Betowa. Si no cumple con el requisito anterior, lo que debe hacer es darle clic en “Registrarse” y seguir los pasos indicados. Si tiene dudas del proceso puede comunicarse a la línea gratuita en Bogotá (601) 7366060 y fuera de la capital llamando al 018000-910270.

Las Inscripciones están disponibles hasta el miércoles 3 de septiembre. Conozca más información aquí:

https://betowa.sena.edu.co/oferta/animacion-digital?programId=109573