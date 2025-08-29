“Colombia será un país justo, digno, dialogante y popular”:Gloria Inés lanzó su precandidatura

Colombia

En la noche de este jueves, la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, oficializó su campaña como precandidata a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026.

Durante el acto de lanzamiento, realizado en Bogotá, Ramírez aseguró que su aspiración busca consolidar un proyecto de unidad política. “Que Colombia sea, por fin, un país justo, dialogante, digno y popular”, afirmó.

El evento contó con la presencia de figuras políticas como la concejal de Bogotá Heidy Lorena Sánchez, la secretaria del Partido Comunista, Claudia Flórez, así como ediles de distintas localidades de la capital.

Otras campañas que se anunciaron

En la misma jornada, María Eugenia Londoño oficializó su candidatura al Senado por el Partido Comunista de Colombia, asegurando que recorrerá el país junto a Gloria Inés Ramírez. Durante su intervención, expresó su rechazo a la situación en Medio Oriente: “La neutralidad ante el crimen en Gaza es complicidad. Alzamos nuestra voz también por Venezuela, nuestro pueblo hermano”.

Por su parte, el representante Gabriel Becerra anunció su aspiración a la reelección en la Cámara de Representantes por Bogotá con la Unión Patriótica. En su discurso reiteró su respaldo al gobierno: “Creo que esa disyuntiva es clara: entre el proyecto de la vida, como ha dicho el presidente Petro, y el proyecto de la muerte, no solo en la retórica sino también en la literalidad”.