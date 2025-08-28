Última hora: camioneta del esquema de seguridad de Daniel Palacios se accidentó en Medellín

La caravana del precandidato presidencial, Daniel Palacios, se accidentó en la tarde de este jueves 28 de agosto mientras se encontraban adelantando una gira por Medellín.

#POLÍTICA #ATENCIÓN | La caravana del precandidato presidencial, Daniel Palacios, se accidentó mientras se encontraban adelantando una gira por Medellín. Según informaron desde su equipo, en medio de un desplazamiento hasta Rionegro, el vehículo de la UNP se quedó sin frenos. El… pic.twitter.com/SplrctpLzr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 28, 2025

Según informaron desde su equipo, en medio de un desplazamiento hasta Rionegro, el vehículo de la UNP se quedó sin frenos.

Aún así, señalaron que por instrucciones de seguridad, Palacios logró cambiar de vehículo dos minutos antes de accidente, en el que también resultaron involucrados dos motos que hacen parte de su esquema.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, cerca de 10 personas, entre estas dos peatones, resultaron heridos luego del accidente.

“Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos”, afirmó Palacios desde su cuenta de X luego del accidente.

Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos. pic.twitter.com/LEni8qWFmH — Daniel Palacios (@DanielPalam) August 28, 2025

Autoridades atieden el accidente: Esto informó el alcalde de Medellín

Tras lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutierrez, informó que las autoridades ya se encuentran atendiendo el siniestro vial. Mencionó además que los hechos se regsitraron cerca del Centro Coemrcial Santa Fe, en Medellín.

“Según la información que tenemos hasta el momento, los hechos se registraron en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. En el vehículo principal donde viajaba Daniel, los uniformados de la Policía notaron un ruido extraño, por lo que se decidió trasladarlo a otra camioneta de la caravana. Minutos después, el vehículo, al parecer, se quedó sin frenos y sufrió un volcamiento”.