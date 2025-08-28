Transformación digital e innovación, las apuestas de Elkin Castaño en GanaGana en el Tolima

Tolima

Un año completó Elkin Castaño Ramírez al frente de la empresa de apuestas permanentes GanaGana del Tolima logrando materializar cada uno de los proyectos que se trazó desde que asumió el cargo en agosto de 2024.

En el camino de ese plan estratégico hoy esta empresa muestra resultados en materia de transformación digital, innovación, cultura organizacional y compromiso social con la comunidad.

Asimismo durante este primer año de gestión, Castaño quien se ha destacado por su liderazgo cercano y orientado a resultados, ha logrado impulsar iniciativas que consolidan a GanaGana como una empresa multiservicios con compromiso social.

¿Cuáles son los logros más destacados?

- Sinergia 360: una estrategia que ha tendido puentes entre el equipo administrativo, la fuerza de ventas y la alta dirección, construyendo un propósito común que une a toda la organización.

- Impacto en salud: Desde diciembre de 2024 a la fecha se han destinado $10.852.434.599 para la salud de los tolimenses y sus familias en el país, reafirmando que GanaGana es también cuidado y bienestar.-

-Relacionamiento institucional y comunitario: participación en las fiestas y celebraciones de Ibagué y municipios, fortaleciendo lazos de confianza con alcaldías, comunidades y medios de comunicación.

- Bienestar de los colaboradores: actividades con el equipo administrativo y fuerza de venta como Halloween, Navidad, San Juan y San Pedro, novenas de aguinaldos y espacios sociales que promueven la unión y el sentido de pertenencia.

Generación de empleo: como una de las empresas más grandes del Tolima, GanaGana se consolida también como una de las principales generadoras de trabajo en la región, con 1.219 empleos directos y alrededor de 429 empleos indirectos, contribuyendo al crecimiento económico y al bienestar de cientos de familias en todo el territorio.

- Educación y oportunidades: alianzas del Fondo de Empleados de la compañía con universidades de la región, que hoy brindan a colaboradores y sus familias acceso a formación superior y becas.

¿Qué dice Elkin Castaño?

“Más que un año de gestión, es un camino compartido con cada colaborador y con la comunidad. Estos resultados reflejan lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos unidos con compromiso y pasión. Ahora, nuestra mirada está puesta en el futuro: apostaremos por pantallas con inteligencia artificial, juegos innovadores y nuevas tecnologías que seguirán transformando la experiencia de nuestros clientes y el desarrollo de nuestra región”, afirmó Elkin Castaño Ramírez, gerente general de GanaGana.