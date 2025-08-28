Tiroteo en iglesia escolar de Minneapolis reaviva debate sobre control de armas en EE.UU.

Las banderas de Estados Unidos amanecieron hoy a media asta, por proclamación del presidente Donald Trump, en honor a los dos menores de 8 y 10 años que murieron en lo que se considera el primer tiroteo masivo de este regreso a clases.

La tragedia generó reacciones inmediatas desde la Casa Blanca. El propio presidente y altos funcionarios enviaron mensajes de condolencia, aunque el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, desestimaron estos pronunciamientos. “Estos niños literalmente estaban orando”, dijo Frey.

Los menores se encontraban sentados en las bancas de la Iglesia Católica de la Anunciación para su primera misa del año escolar, cuando fueron interrumpidos por las balas de un rifle de asalto.

El ataque dejó dos muertos y 17 heridos, 14 de ellos menores de edad. Walz, también excandidato presidencial demócrata, insistió en que no bastan las oraciones, sino acciones concretas para detener la epidemia de tiroteos.

Debate sobre el control de armas

Las familias afectadas y legisladores han reavivado el debate sobre el control de armas en Estados Unidos, donde en lo corrido de 2025 ya se han registrado más de 300 tiroteos masivos, 44 de ellos en escuelas.

Las autoridades investigan un manifiesto publicado por el atacante, Robin Westman, un joven transgénero de 23 años y exalumno del colegio. El caso está siendo indagado como un posible acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra católicos.

Por su parte, la primera dama, Melania Trump, pidió una “intervención preventiva” para identificar posibles tiradores escolares, afirmando que a menudo hay señales de alerta temprana.

“Las señales de alerta temprana suelen ser evidentes, ya que muchas personas muestran comportamientos preocupantes y lanzan amenazas violentas en línea antes de actuar”, escribió Melania Trump en X, añadiendo que prestar atención a esas señales “y actuar con rapidez puede salvar vidas y hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Noem, confirmó la identidad del tirador y aseguró: “Este monstruo desquiciado atacó a nuestros más vulnerables: niños pequeños que rezaban en su primera misa matutina del año escolar. Este asesino profundamente enfermo garabateó las palabras ‘Por los niños’, ‘¿Dónde está tu Dios?’ y ‘Mata a Donald Trump’ en el cargador de un rifle. Este nivel de violencia es inconcebible. Nuestras oraciones más profundas están con los niños, padres, familias, educadores y cristianos de todo el mundo. Los acompañamos en el duelo, oramos por su sanación y nunca los olvidaremos”.

El alcalde Frey defendió a la comunidad trans luego de que se desatara una ola de reacciones en su contra, tras conocerse que el tirador se identificaba como tal. “He escuchado sobre el gran odio que se dirige contra nuestra comunidad trans. Cualquiera que use esto como una oportunidad para demonizar a nuestra comunidad o a cualquier otra ha perdido su sentido de humanidad común”, afirmó.