Siniestros viales en carreteras de Bolívar han bajado un 13%

La Policía Nacional en el Departamento de Bolívar, Seguros, Cercanos y Presentes, informa sobre una notable reducción del 13% en los accidentes de tránsito en las vías nacionales. A pesar de este avance, se han registrado 164 siniestros viales, con 157 lamentables pérdidas de vidas y 173 personas lesionadas.

La institución policial destaca que los accidentes están relacionados con tres factores principales: condiciones tecnomecánicas de los vehículos, estado de la malla vial y, sobre todo, el factor humano.

Este último se refiere a las decisiones de incumplir las normas de tránsito, generando riesgos que resultan en fallecidos y lesionados.

La Seccional de Tránsito y Transportes, en un esfuerzo por salvar vidas en la vía, ha intensificado sus esfuerzos preventivos, Seguros, Cercanos y Presentes, llevando a cabo:

* 213 campañas de prevención

* 24.000 personas sensibilizadas

* 10.300 órdenes de comparendo

“La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad vial en Bolívar, invitando a todos los actores viales a priorizar la vida y respetar las normas de tránsito para construir un entorno vial más seguro para todos”, aseveró el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El compromiso de la Policía Nacional con la seguridad vial se extiende más allá de las estadísticas. A través de iniciativas educativas y de concientización, la institución busca fomentar una cultura de respeto por las normas de tránsito y responsabilidad al volante, con el objetivo de proteger la vida de todos los ciudadanos en las vías de Bolívar.