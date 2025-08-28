¿Se puede hacer una compra de cartera si tiene el subsidio de tasa FRECH?: MinVivienda responde

Luego de que se presentaran varias dudas sobre si usted puede o no hacer la compra de su cartera si cuenta con el subsidio de tasa FRECH, el Ministerio de Vivienda, a través del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), aclaró que los hogares que cuentan con este beneficio sí pueden renegociar o trasladar su crédito hipotecario a otra entidad financiera mediante el mecanismo de compra de cartera, sin perder el beneficio, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones.

¿Qué es la compra de cartera?

Esta es una alternativa disponible en el sistema financiero colombiano que permite trasladar el crédito de vivienda a otra entidad financiera que ofrezca condiciones más favorables, que normalmente es una tasa de interés más baja. Esta ventaja puede representar un ahorro significativo en la cuota mensual y en los intereses a lo largo del tiempo.

Reducción en la tasa de interés

Según MinVivienda, la tasa de interés promedio en enero de 2023 era del 16,7%, mientras que la tasa promedio en julio de 2025 es del 11,5%, una reducción de 5,2 puntos porcentuales en intereses. Lo que quiere decir que el costo del financiamiento es más bajo que en años como 2022 y 2023.

Por lo tanto, la compra de cartera y la renegociación de tasas son instrumentos que le permitirán verse beneficiado de esta reducción de tasas.

¿Dónde consultar las tasas actuales?

Puede hacerlo por medio de la página de la Superintendencia Financiera, donde le permite comparar las tasas de interés promedio que están ofreciendo las entidades en este momento o puede hacerlo haciendo clic aquí.

Paso a paso para usar el comparador de tasas:

Ingrese al módulo COMPARADOR DE TASAS En el filtro de fecha, seleccionar la última disponible En el filtro de tipo de crédito, seleccionar Vivienda En el filtro de Producto, seleccionar adquisición vivienda VIS o No VIS, y UVR o pesos, según las condiciones de su crédito Al terminar el proceso el sistema arrojará un gráfico con la tasa promedio por las entidades financieras que hayan reportado información a la Superintendencia Financiera.

Tenga en cuenta que la tasa es un promedio, y puede ser que la que le ofrezcan sea ajustada a sus condiciones particulares.

¿Qué requisitos debe tener para trasladar su cartera?

Inicialmente, es importante aclarar que renegociar o trasladar su crédito a otra entidad no significa perder el subsidio FRECH. Sin embargo, para poder realizar esta acción usted debe tener en cuenta lo siguiente:

Estar al día en los pagos de su crédito actual.

No es necesario que firme una nueva escritura de constitución de hipoteca.

El nuevo banco no debe exigirle requisitos innecesarios.

Las condiciones específicas para cada proceso debe consultarlas directamente con la entidad a la que desea trasladar su crédito.

Recomendaciones desde el Ministerio: