Obras del colegio Jorge Eliecer Gaitán de Ibagué costaron $13.800 millones

Ibagué

Pasaron seis años para que se lograra la entrega de las nuevas instalaciones de la institución educativa Jorge Eliécer Gaitán, ubicada en la comuna Cuatro, de Ibagué.

“Estamos muy felices, a nuestros maestros, rector, cuerpo administrativo y toda la comunidad el reconocimiento y la invitación a celebrar porque cesó la horrible noche y estamos haciendo entrega no de aulas, sino de sueños y esperanza para los estudiantes de Ibagué”, afirmó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

La nueva infraestructura cuenta con 36 aulas, biblioteca, salón de bilingüismo, dos laboratorios, comedor, cocina, entre otros espacios completamente funcionales y dotados para los cerca de 800 estudiantes de la sede.

“Hoy nos reunimos no sólo para celebrar la inauguración de nuestro colegio sino también la apertura de un futuro lleno de oportunidades, en nombre de todos los estudiantes muchas gracias por brindarnos un lugar digno donde aprender, crecer y construir nuestro camino”, resaltó Brens Núñez, personera de la institución.

El establecimiento educativo se construyó a través de un convenio entre la Alcaldía y el Ministerio de Educación Nacional, ejecutado por el Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, con una inversión superior a los $13.800 millones.

“Como padre de familia y exalumno siento mucho orgullo, era muy triste ver un colegio con más de 60 años de historia destruido, pero hoy hemos visto como vale la pena que nuestros hijos estén en este lugar con infraestructura nueva y con tan buenos docentes para su formación”, concluyó José Ever Hernández, líder del barrio Gaitán.

Adicionalmente, la Administración Municipal entregó este año mobiliario escolar, compuesto por pupitres, mesas, tableros y muebles de almacenamiento; así como menaje (platos, vasos, cucharas) y equipos (como estufas, licuadora, ollas y demás implementos de cocina) para el Programa de Alimentación Escolar de la renovada sede.