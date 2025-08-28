“Los funcionarios vienen de paseo, pero no traen medicinas”: comunidad Barí

Norte de Santander.

El pueblo Barí, en Norte de Santander, enfrenta una crisis sanitaria que pone en riesgo la vida de sus comunidades.

Juan Titira, representante indígena, denunció que pese a las alertas enviadas desde 2022 sobre la presencia de malaria, dengue y otras enfermedades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente y las promesas de mejoras en salud han quedado en palabras.

Según Titira, en la comunidad de Bridicayra, municipios de Convención y Teorama, se registró recientemente una situación de emergencia con la afectación de al menos 15 niños que tuvieron que salir en busca de atención médica.

“Cada vez que alertamos sobre la malaria en el territorio, las instituciones mandan equipos extramurales que no llevan medicinas. Los funcionarios vienen como de paseo, pero no resuelven nada”, afirmó el líder indígena.

La crisis, según el representante Barí, no se limita a Bridicayra. “Son 23 comunidades que represento y todas están en las mismas condiciones: olvidadas, sin médicos, sin medicamentos y con puestos de salud abandonados”, señaló.

Titira recordó que la afectación no solo se relaciona con la malaria y el dengue, sino también con enfermedades asociadas al incremento de desechos tóxicos en los ríos que abastecen a las comunidades.

Mientras esperan la llegada de brigadas médicas, los Barí han tenido que recurrir a sus médicos tradicionales y al uso de medicina ancestral, incluyendo el tabaco y otras prácticas propias del territorio, para atender a niños y adultos afectados.

Sin embargo, reconocen que estas medidas no son suficientes frente a la magnitud de la crisis. “Necesitamos antibióticos, vacunas, equipos para atención, fumigación en las casas y control del territorio sobre la basura y los desechos”, señaló Titira.

El líder indígena también denunció que las promesas hechas por el Ministerio de Salud de construir y dotar puestos de atención en sus comunidades quedaron en discursos.

“Prometieron mejoras, médicos, infraestructura y casas de salud, pero hasta hoy no ha llegado nada. Los puestos de salud siguen sin personal médico y sin dotación”, aseguró.

Titira reiteró que la situación evidencia un abandono histórico de las comunidades indígenas por parte del gobierno.