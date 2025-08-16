Montañistas colombianas a un paso de completar el reto de las 7 cumbres

Las montañistas Ana María Giraldo y Ana Isabel Bustamante han llevado la bandera de Colombia a la cima de los cinco continentes y hasta el círculo polar ártico, escalando algunas de las cumbres más altas y desafiantes del planeta. Ahora se preparan para completar la séptima cumbre de este reto.

Su trayectoria inició desde la pasión, las dos encontraron en la montaña un camino de disciplina, amor y superación que las ha llevado a cumplir uno de los desafíos más exigentes del alpinismo mundial.

“Mi primera montaña fue el Nevado del Ruiz y ahí descubrí el gusto por este estilo de vida. A partir de ese momento comencé a sumarme a nuevos retos”, recuerda Ana María.

Por su parte, Ana Isabel también encontró en esa montaña el inicio de su pasión: “Me enteré que en Colombia había nieve, visitamos el Nevado y tuve una conexión especial con la montaña. Desde ahí nació todo”.

El próximo 20 de noviembre, las escaladoras iniciarán su expedición hacia el Monte Vinson, en la Antártida, la cumbre más elevada del continente. Allí se enfrentarán a temperaturas extremas y condiciones de hielo. Se espera que, hacia el 7 u 8 de diciembre, logren coronar la cima y completar así el Reto de las 7 Cumbres, un desafío que consiste en escalar las montañas más altas de cada continente.

Con esta hazaña, Giraldo y Bustamante no solo buscan dejar en alto el nombre de Colombia en el montañismo internacional, sino también inspirar a las nuevas generaciones a conquistar sus propios retos.