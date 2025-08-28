En Montería, niña en estado crítico requiere remisión y la Nueva EPS no responde

Una vez más queda al descubierto el grave problema que atraviesa el sector de la salud en el municipio de Montería, Córdoba. Esta vez una niña, de tan solo dos años de edad, requiere ser trasladada a un centro de alta de complejidad para un proceso de diálisis, pero la Nueva EPS, la cual está intervenida por el Gobierno nacional, no ha respondido ni con tutela.

La denuncia la hizo Jesús Manuel Cardoza Marín, padre de la menor, quien decidió acudir a la Personería de Montería, bajo el liderazgo de Luis Gabriel Degiovanni, donde alertó que la menor desde hace días está internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Casa del Niño sin las atenciones urgentes que requiere.

“Mi hija está grave, está demasiado hinchada y me piden que sea trasladada porque necesitan hacerle diálisis urgente. La EPS no ha respondido nada y seguimos esperando mientras el estado de salud de mi hija empeora”, dijo Cardoza Marín, quien acotó que el traslado debe darse para Barranquilla, Cartagena o Cali.

A la denuncia se sumó la abuela de la menor, Julia Teresa Yépez Pérez, quien entre lágrimas imploró ayuda al personero para que el caso sea agilizado y la pequeña pueda ser atendida en un centro de salud donde tengan las condiciones óptimas para salvarle la vida.

“La niña fue internada con una neumonía, está muy grave, se nos está muriendo. Ella necesita una remisión una remisión urgente y la EPS no dice nada”, manifestó la abuela, quien aseguró que en el centro de salud muchos pacientes atraviesan por la misma situación.

Yépez Pérez explicó que en la Clínica Casa del Niño no tienen ni los espacios, ni los insumos especializados para hacer el proceso de diálisis y otras intervenciones que requiere la menor.