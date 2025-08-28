El Movistar Arena de Colombia reafirma su liderazgo como escenario cultural de la región

Los Beyond Music Awards (BYMA), nominó al Movistar Arena en la categoría Live por su infraestructura, calidad de producción, experiencia del público y capacidad de albergar eventos de distintos formatos con altos estándares profesionales. Estos premios resaltan la posición del recinto en Colombia y Latinoamérica, así como su contribución a la economía creativa con más de 100 conciertos programados al año, tecnología de punta y una operación eficiente y sostenible.

A este reconocimiento se suma el otorgado por la Revista Pollstar, que por segunda vez en 2025 ubicó al Movistar Arena como el mejor venue del mundo en la categoría de 10.000 a 15.000 asistentes. La distinción resalta su cartelera diversa y vibrante, que lo consolida como una parada obligada para artistas nacionales e internacionales en el corazón de Bogotá.

“El Movistar Arena se ha posicionado a nivel mundial como un referente de la industria del entretenimiento, gracias a la experiencia única que brinda tanto a artistas como a espectadores. Operamos bajo un modelo sostenible que incluye el uso de energía solar, sistemas de reutilización de agua y reciclaje de residuos”, afirmó Luis Guillermo Quintero, gerente general del recinto.

Con más de 80 shows confirmados para el cierre de 2025 y la expectativa de superar el millón de asistentes, el Movistar Arena concentra el 76% de los espectáculos masivos de Bogotá con capacidades entre 4.000 y 20.000 personas, lo que lo convierte en el epicentro de los grandes eventos en la capital.