Después de su paso por festivales internaciones de cine inclusive Cannes, se estrena “Un Poeta”

Después de obtener uno de los galardones más importantes de la edición 2025 del Festival de Cine de Cannes y seguir con su recorrido internacional, llega este 28 de agosto a las salas del país la cinta dirigida y escrita por Simón Mesa Soto “Un Poeta”, distribuida por Cine Colombia y producida por Ocúltimo y Medio de Contención Producciones, la película se basa en las frustraciones del director y la intención de reírse de ellas.

Protagonizada por Ubeimar Ríos, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto y Humberto Restrepo, “Un Poeta” está ambientada en Medellín, presentando la obsesión de Óscar Restrepo por la poesía que no le trajo ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en la penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas, tal vez no sea el camino.

Cortesía: Ocúltimo y Medio de Contención Producciones Ampliar

El largometraje ha recibido el Premio del Jurado en Cannes, Mejor Película y Mejor Dirección en el Sanfic de Chile, Bright Horizons Award en el MIFF de Australia, CineCoPro Award en el Filmfest München y los premios a Mejor Película y Mejor Actor en el Festival de Cine de Lima. Esta es la película más personal de Simón Mesa, exponiendo sus frustraciones como escritor, de los años intentando hacer cine en Colombia, siendo una forma de reírse de eso, además se sumerge en el desencanto de lo cotidiano con una mirada profundamente local.

Distribuida por Cine Colombia y producida por Ocúltimo y Medio de Contención Producciones, con el apoyo de Proimágenes Colombia, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Dago García Producciones, “Un Poeta” tendrá su estreno nacional el 28 de agosto, en salas de cine de todo el país con la distribución de Cine Colombia.