Comisión del Gobierno llega al Guaviare para gestionar liberación de 33 uniformados secuestrados

En medio de la crisis humanitaria generada por el secuestro de 33 uniformados en Guaviare, una comisión del Gobierno Nacional llegó a la zona para dialogar con la comunidad y avanzar en los acercamientos que permitan su liberación.

Aunque no se trata de los jefes de las carteras de Defensa ni de Interior, la delegación incluye funcionarios de ambos ministerios, representantes de la Consejería Comisionada para la Paz, así como delegados de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA).

Es la primera vez en cuatro días que esta comisión gubernamental se desplaza directamente al área donde permanecen retenidos los uniformados, a pesar que desde el día anterior altos mandos militares se encuentran gestionando la liberación desde San José.

Contexto del secuestro

El secuestro de los 33 militares, atribuido a disidencias de las FARC que operan en la región al mando de alias Iván Mordisco, constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, así lo afirma el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La presencia de la ONU y de la MAPP/OEA busca garantizar transparencia y condiciones seguras en el proceso de liberación, así como dar confianza tanto a la comunidad como a las partes involucradas.

En experiencias pasadas, estos organismos han sido clave en la verificación de acuerdos humanitarios en territorios controlados por grupos armados ilegales.