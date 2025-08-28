Caen “Los Toches”, responsables de un homicidio y el hurto millonario de una vivienda en Ubaté

Ubaté, Cundinamarca

La Policía Nacional confirmó la captura de seis integrantes de la banda delincuencial “Los Toches”, responsables del homicidio de un comerciante en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, además del hurto de su domicilio. Robaron cerca de tres mil millones de pesos en títulos valor, joyas y efectivo.

El operativo, que llevó el nombre de “Ferragosto” se ejecutó de manera simultánea en tres puntos distintos del país: en Cúcuta, Norte de Santander; Piedecuesta, Santander, y Ubaté, Cundinamarca.

A través de su investigación, la Policía logró identificar los roles de los integrantes dentro de la estructura delincuencial, además de la forma en la que cometieron el crimen del comerciante en Ubaté el pasado 23 de junio de este año.

De acuerdo con las autoridades, los delincuentes planearon meticulosamente el delito. Varios de los miembros de “Los Toches” viajaron desde Medellín hasta dicho municipio de Cundinamarca para hurtar la residencia de Luis Miguel Rocha, contratados por un exsocio del comerciante.

“Los Toches” robaron 600 mil millones de pesos en efectivo, joyas por un valor de 500 mil millones y títulos valor avaluados en cerca de dos mil millones.

Un exsocio del comerciante asesinado en Ubaté habría sido el autor intelectual del hurto de su vivienda

Según la Policía, el colaborador de los delincuentes fue un exsocio del hombre asesinado. Las autoridades cuentan que, presuntamente, este sujeto, que también deberá responder ante las autoridades judiciales, se habría reunido con los autores materiales del crimen antes de la ejecución de los delitos.

Por otro lado, los delincuentes que ingresaron a la vivienda del comerciante no son los únicos capturados en este operativo. También cayeron los campaneros, encargados de vigilar la residencia y alertar sobre la presencia policial; el conductor de la camioneta en la que se transportaron los autores materiales, y el hermano de uno de ellos, quien fue visto rondando el área antes de la materialización del hecho.

Como resultado, cinco personas fueron capturadas por los delitos de homicidio y hurto agravado. Además, se registra una captura adicional en flagrancia por tráfico de estupefacientes, y es que en medio del operativo, los uniformados incautaron dos armas de fuego, 2.730 dosis de base de cocaína y diversos elementos para la dosificación del alcaloide.

La investigación de la Policía duró dos meses. Requirió técnicas especiales como interceptación de comunicaciones, análisis de registros de datos, entrevistas y análisis morfológicos para dar con la localización e identificar a los miembros de la organización desarticulada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

La Policía resaltó que “este importante golpe permite esclarecer el homicidio del señor Luis Miguel Rocha Calderón” y además califican la desarticulación de “Los Toches” como “una victoria significativa para la institución y un avance en la garantía de la seguridad ciudadana en Cundinamarca”.

Por su parte, el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, señaló que se trata de “una banda multicrimen que ya va a estar en la cárcel” y le agradeció a la SIJIN de la Policía de Cundinamarca junto al CTI de la Fiscalía por su acción. En adición, le pidió a los ciudadanos “estar siempre atentos, denunciar de inmediato cualquier situación sospechosa y no manejar grandes sumas de dinero en efectivo sin protección”.