“Sí se firmará”: Canciller sobre prórroga con Thomas Greg para expedición de pasaportes

Logos de Thomas Greg & Sons y la Cancillería de Colombia. De fondo, la bandera de Colombia debajo de un pasaporte colombiano. Fotos: suminsitradas.

Colombia

La canciller, Rosa Villavicencio, confirmó que sí se firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons, para la expedición de los pasaportes en el país.

Según dijo la ministra de Relaciones de Exteriores tras asistir a un debate control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se firmará ma prórroga y no habrá “ninguna dificultad” para la entrega de las libretas. Dijo también que el documento estará en la página de la Cancillería.

“Se firmará y no habrá ninguna dificultad, estará todo en las páginas web de la Cancillería”.

#POLÍTICA La canciller Rosa Villavicencio confirmó que sí se firmará la prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons, para la expedición de pasaportes en el país.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/mjqFGqiLUX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 27, 2025

La canciller insistió además en que “no ha habido y no habrá crisis en el tema de los pasaportes”. Explicó también que en este momento tienen 116 mil pasaportes de personas que “los sacaron sin tener la necesidad porque no los han reclamado”.

Urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons

Hay que señalar que la semana pasada, a través de la Resolución 9407, la Cancillería declaró el mecanismo de urgencia manifiesta para prolongar la expedición de pasaportes con Thomas Greg & Sons, mientras el nuevo modelo entra en operación.

Este mecanismo se mantendrá vigente desde el 11 de agosto de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

“Declárese la urgencia manifiesta desde el 11 de agosto de 2025 hasta el treinta de abril del 2026 para adelantar la contratación directa del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.